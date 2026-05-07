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07.05.2026 05:58:38
Kunden fordern nach Sparkassen-Coup Schadenersatz
GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Gelsenkirchener Sparkasse Ende 2025 versammeln sich heute Hunderte enttäuschte Schließfachkunden in der Nähe der Bank. Sie fordern Aufklärung über mögliche Sicherheitsmängel und eine volle Haftung für ihr verlorenes Geld, wie es in der Anmeldung heißt. 500 bis 1.000 Teilnehmer würden erwartet, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei rechne mit einer emotionalen Versammlung und sei mit ausreichenden Kräften vorbereitet. Bei dem Einbruch mit Hilfe eines großen Kernbohrers waren über 3.000 Schließfächer aufgebrochen und leer geräumt worden. Der Schaden liegt im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich. Die Schließfächer sind standardmäßig mit maximal 10.300 Euro pro Fach versichert./rs/DP/zb
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