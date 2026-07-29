Firma Holdings Aktie

Firma Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095

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29.07.2026 11:40:20

Kunden von Modal Labs betroffen: KI von OpenAI hackte weitere Firma

Es war ein Weckruf in der Tech-Branche: Vergangene Woche hackte sich ein KI-Modell von OpenAI in das Computersystem einer anderen KI-Firma. Nun meldet sich der Manager eines weiteren Unternehmens zu Wort. Auch seine Kunden waren betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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