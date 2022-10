Kundenerfahrung rückt bei europäischen Unternehmen in den Mittelpunkt

Unternehmen in ganz Europa und im Vereinigten Königreich übernehmen als Reaktion auf die dramatischen Veränderungen bei den Anforderungen an die Kundenerfahrung (CX) in den letzten 24 Monaten schnell neue Technologien und Dienstleistungen für Contact Center. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Unternehmen für Technologieforschung und Technologieberatung, veröffentlicht wurde.

Der ISG Provider Lens™ Contact Center — Customer Experience Services Report 2022 für Europa und Großbritannien legt dar, dass die Kundenerfahrung für die meisten Unternehmen zu einem zentralen Anliegen geworden ist und nach Ansicht von Unternehmen, Aktionären und Analysten eine wichtige Kennzahl für den Geschäftserfolg darstellt. Parallel dazu hat die Arbeitsunterbrechung während der COVID-19-Pandemie zu einem Mangel an Talenten geführt, wodurch die Gewinnung und Bindung einer leistungsstarken Belegschaft für Contact Center erschwert wird. Um die Erwartungen der Verbraucher über eine wachsende Zahl von Kanälen hinweg zu befriedigen, gehen viele Unternehmen dazu über, interne oder externe Contact Center an externe Dienstleister auszulagern.

"Die Kundenerfahrung gewinnt für einen nachhaltigen Geschäftserfolg immer mehr an Bedeutung, während es für europäische Unternehmen gleichzeitig immer schwieriger wird, sie selbst zu gewährleisten", so Wayne Butterfield, Partner bei ISG Automation. "Unternehmen sind gut beraten, die von erfahrenen Dienstleistern getätigten Investitionen und deren Fachwissen zu nutzen."

Entsprechend den sich abzeichnenden Trends in den USA bietet eine wachsende Zahl von Anbietern in Europa und Großbritannien Cloud-basierte CX-Lösungen an, bei denen neue Technologien zur Verbesserung von Leistung und Effizienz eingesetzt werden, so der Bericht. KI steigert die Kundenzufriedenheit und beschleunigt die Problemlösung mit Tools wie Chatbots, während sie außerdem die Kosten senkt. Analyseplattformen liefern Erkenntnisse, die Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle hinweg mehr Kontext verleihen.

Laut ISG wünschen sich Unternehmen zudem strategischere Möglichkeiten zur Überwachung, Analyse und Moderation von Gesprächen über ihr Unternehmen in sozialen Medien, Messaging-Apps, auf Online-Bewertungsseiten und in sonstigen Foren. Durch den Einsatz von KI, Analytik und kognitiven Tools sowie durch die häufige Zusammenarbeit mit Anbietern können Unternehmen schneller auf Bedenken reagieren, bevor sie aus dem Ruder laufen und den Ruf der Marke schädigen.

"Unternehmen werden permanent nach dem von ihnen gebotenen Kundenerlebnis beurteilt", so Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Die Automatisierung hilft ihnen, sich bei Bedarf an der Konversation zu beteiligen."

Der Report beleuchtet auch weitere Trends bei Contact Centern in Europa und Großbritannien, darunter die wachsende Bedeutung von Agilität und die zunehmende Besorgnis hinsichtlich der Sicherheit von Mitarbeitern, die remote arbeiten.

Der ISG Provider Lens™ Contact Center — Customer Experience Services Report 2022 für Europa und Großbritannien bewertet die Fähigkeiten von 28 Anbietern in vier Quadranten: Digital Operations, AI & Analytics, Work From Home Services und Social Media CX Services.

In dem Report werden Atento, Capita, Firstsource, Sitel Group, Teleperformance und Webhelp als führende Unternehmen in allen vier Quadranten genannt. Conduent, Majorel, Transcom und Wipro werden als führende Unternehmen in jeweils drei Quadranten aufgeführt. Concentrix und Tech Mahindra werden als führende Unternehmen in jeweils zwei Quadranten erwähnt und [24]7.ai und HGS werden als führende Unternehmen in jeweils einem Quadranten angeführt.

Darüber hinaus wird [24]7.ai in zwei Quadranten als Rising Star — gemäß der Definition von ISG ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" — genannt. HGS und WNS werden in je einem Quadranten als Rising Stars bezeichnet.

Eine kundenspezifische Version des Berichts ist erhältlich unter Firstsource und Sitel Group.

Der ISG Provider Lens™ Contact Center — Customer Experience Services Report 2022 für Europa und Großbritannien ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website erhältlich.

