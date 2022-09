Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Kundenorientierung und Nachhaltigkeit bleiben zentral: BLKB verabschiedet Strategie 23+



23.09.2022 / 08:30 CET/CEST



Nähe zu den Kundinnen und Kunden und eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen weiterhin im Zentrum der BLKB Strategie. Die BLKB will im Kerngeschäft wachsen und die Anlagekompetenz ihrer Kundinnen und Kunden stärken. Eine wertorientierte Unternehmensführung ist die Grundlage für Stabilität und Beständigkeit. Liestal, 23. September 2022 Die BLKB hat aufgrund der Erkenntnisse und Resultate der aktuellen Strategieperiode eine starke Ausgangslage für die Folgeperiode. Die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden verändern sich laufend. Mit der Strategie 23+ wappnet sich die BLKB für diesen Wandel. «Die BLKB bleibt, was sie ist: Eine starke und nachhaltige Finanzpartnerin für unsere Kundinnen und Kunden, primär in der Wirtschaftsregion Nordwestschweiz», bemerkt John Häfelfinger, CEO der BLKB. «Zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden gestalten wir ihre finanzielle Zukunft nachhaltig positiv.» Kundenorientierung und Nachhaltigkeit als Leitlinien Die ganzheitliche Beratung der Kundinnen und Kunden ist auch in der neuen Strategie ein elementares Schwerpunktthema. Die BLKB baut die Vermögensverwaltung für alle Kundensegmente aus und will in ihrer Region die führende Bank in diesem Geschäftsfeld werden. Die Bedürfnisse und eine langfristige Perspektive der Kundinnen und Kunden bleiben bei den Beratungen wegweisend. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, werden Kundinnen und Kunden vermehrt bereits bei der Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen involviert. Auch die digitalen Kanäle werden weiter ausgebaut und optimiert. Nachhaltigkeit bleibt auch in der Strategie 23+ zentral. Die BLKB handelt zukunftsorientiert als Dienstleisterin, Arbeitgeberin und als regionale Institution. Zusammen mit regionalen Partnern wird das Angebot an Beratung, Produkten und Dienstleistungen im Nachhaltigkeitsbereich für Privat- und Unternehmenskundinnen und -kunden ausgebaut. Damit wird das Ziel, die CO 2 -Emissionen bis 2040 auf Netto-Null zu reduzieren, weiterverfolgt. Zudem werden Kundinnen und Kunden dazu befähigt, mit ihren finanziellen Entscheidungen zu einer besseren und nachhaltigen Zukunft beizutragen. Wachstum im Kerngeschäft und eine erhöhte Ertragsdiversifikation Die BLKB bleibt ihrem Leistungsauftrag treu und stellt ihr langfristiges Bestehen sowie die Interessen des Kantons als Eigner sicher. Im Kerngeschäft wird folglich ein solides Wachstum anvisiert, wobei die Steigerung der Effizienz eine wichtige Rolle spielt. Mit dem Ausbau des Anlagegeschäftes wird die Ertragsbasis breiter abgestützt. Stabilität durch eine wertorientierte Banksteuerung Die BLKB setzt weiterhin auf eine hohe Stabilität. Mit Hinblick auf die aktuelle Marktsituation, unsicheren Entwicklungen und den steigenden regulatorischen Anforderungen werden die finanziellen Banksteuerungsprozesse wertorientiert und ganzheitlich optimiert. Für Rückfragen:

