Kung Long Batteries Industrial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kung Long Batteries Industrial hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Kung Long Batteries Industrial im vergangenen Quartal 1,72 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kung Long Batteries Industrial 1,66 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at