|
13.08.2026 06:31:29
Kung Long Batteries Industrial gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kung Long Batteries Industrial hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 TWD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Kung Long Batteries Industrial im vergangenen Quartal 1,72 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kung Long Batteries Industrial 1,66 Milliarden TWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!