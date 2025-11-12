Kung Long Batteries Industrial präsentierte Quartalsergebnisse

Kung Long Batteries Industrial veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,06 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,39 TWD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,23 Prozent auf 1,60 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,20 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

