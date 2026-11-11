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11.11.2026 06:31:29
Kung Long Batteries Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kung Long Batteries Industrial hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,34 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,06 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,83 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,60 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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