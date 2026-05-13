Kung Long Batteries Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kung Long Batteries Industrial hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,46 TWD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,06 Prozent auf 1,71 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel hatte Kung Long Batteries Industrial 1,75 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at