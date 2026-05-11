Kunimine Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kunimine Industries äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,07 JPY. Im Vorjahresviertel waren 26,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kunimine Industries 4,68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Kunimine Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 110,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 88,13 JPY je Aktie gewesen.

Kunimine Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 17,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 15,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at