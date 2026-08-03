Kunimine Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kunimine Industries hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 23,44 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kunimine Industries 15,67 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 4,18 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kunimine Industries 3,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at