02.02.2026 06:31:29

Kunimine Industries legte Quartalsergebnis vor

Kunimine Industries hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 35,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kunimine Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,69 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03:21 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen