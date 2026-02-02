Kunimine Industries legte Quartalsergebnis vor

Kunimine Industries hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 35,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kunimine Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,69 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at