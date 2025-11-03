Kunimine Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kunimine Industries hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,76 JPY je Aktie vermeldet.

Kunimine Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at