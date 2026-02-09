09.02.2026 06:31:29

Kunming Pharmaceutical A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kunming Pharmaceutical A lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Kunming Pharmaceutical A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kunming Pharmaceutical A 1,83 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 37,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,94 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,460 CNY, nach 0,860 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,16 Prozent zurück. Hier wurden 6,58 Milliarden CNY gegenüber 8,34 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,535 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 6,96 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

