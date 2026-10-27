Kunming Pharmaceutical A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kunming Pharmaceutical A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 1,08 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 22,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kunming Pharmaceutical A 1,40 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at