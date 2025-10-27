Kunming Pharmaceutical A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kunming Pharmaceutical A veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Kunming Pharmaceutical A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at