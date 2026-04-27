Kunming Pharmaceutical A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kunming Pharmaceutical A lud am 25.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 836,2 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 47,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at