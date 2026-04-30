30.04.2026 06:31:29

Kunshan Dongwei Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kunshan Dongwei Technology A stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kunshan Dongwei Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kunshan Dongwei Technology A 305,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 211,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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