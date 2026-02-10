10.02.2026 06:31:29

Kunshan Dongwei Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kunshan Dongwei Technology A hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 350,4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 105,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kunshan Dongwei Technology A einen Umsatz von 170,3 Millionen CNY eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,430 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,11 Milliarden CNY, während im Vorjahr 746,12 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,546 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1,17 Milliarden CNY beziffert.

