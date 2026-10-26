Kunshan Dongwei Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kunshan Dongwei Technology A hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,03 Prozent auf 429,7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 313,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at