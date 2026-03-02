Kunshan Guoli Electronic Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kunshan Guoli Electronic Technology A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kunshan Guoli Electronic Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 385,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 244,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,740 CNY. Im Vorjahr hatte Kunshan Guoli Electronic Technology A 0,320 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,32 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 789,78 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at