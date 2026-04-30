Kunshan Guoli Electronic Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kunshan Guoli Electronic Technology A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,07 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kunshan Guoli Electronic Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 306,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 230,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at