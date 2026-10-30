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30.10.2026 06:31:28
Kunshan Guoli Electronic Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kunshan Guoli Electronic Technology A äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kunshan Guoli Electronic Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 495,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 368,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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