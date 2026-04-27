Kunshan Huguang Auto Harness A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kunshan Huguang Auto Harness A hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,62 Milliarden CNY – ein Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kunshan Huguang Auto Harness A 1,54 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at