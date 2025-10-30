Kunshan Huguang Auto Harness A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kunshan Huguang Auto Harness A hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CNY gegenüber 0,420 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Kunshan Huguang Auto Harness A 2,19 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at