Kunshan Huguang Auto Harness A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kunshan Huguang Auto Harness A lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,88 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,07 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at