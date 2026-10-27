Kunshan Kersen Science Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kunshan Kersen Science Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kunshan Kersen Science Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 634,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 870,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at