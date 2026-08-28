Kunshan Kersen Science Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kunshan Kersen Science Technology hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kunshan Kersen Science Technology -0,020 CNY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,74 Prozent auf 483,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 891,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at