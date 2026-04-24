Kunshan Kersen Science Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kunshan Kersen Science Technology veröffentlichte am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 680,1 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 753,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,630 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kunshan Kersen Science Technology -0,860 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,90 Prozent auf 3,12 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,440 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 3,08 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at