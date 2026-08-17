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17.08.2026 06:31:29
Kunststoffe Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Kunststoffe Industries hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,42 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,8 Millionen INR – ein Plus von 36,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kunststoffe Industries 30,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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