Kunststoffe Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kunststoffe Industries lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,53 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kunststoffe Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent auf 28,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at