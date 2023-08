Kunststoffkonzern Covestro mit schwachem zweiten Quartal

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Die Schwäche der Bauwirtschaft sowie die Zurückhaltung vieler Menschen beim Kauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Möbeln haben den Dax (DAX 40)-Konzern Covestro auch im zweiten Quartal belastet. Die Erlöse fielen in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut ein Fünftel auf 3,7 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) knickte um knapp 30 Prozent auf 385 Millionen Euro ein. Damit verfehlten die Leverkusener die durchschnittlichen Analystenschätzungen beim Umsatz, hielten sich beim operativen Ergebnis aber knapp darüber. Das Bild gleicht dem ersten Quartal, als Kostensenkungen dem Konzern gewinnseitig ein Stück weit geholfen hatten.

Unter dem Strich verdienten die Leverkusener im zweiten Quartal 46 Millionen Euro, nach 199 Millionen vor einem Jahr. Der operative freie Mittelfluss - also das Geld, was im Tagesgeschäft bei Covestro hängen bleibt oder abfließt - war mit minus 10 Millionen Euro derweil deutlich besser als vor einem Jahr mit minus 462 Millionen. Das hatte damals allerdings an der Auszahlung der Mitarbeiter-Boni für das außergewöhnlich starke Jahr 2021 gelegen./mis/jha/