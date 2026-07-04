Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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04.07.2026 14:37:53

Kunststoffsparte an US-Investor: Continental verkauft Tochterfirma für vier Milliarden Euro

Kunststofftechnik-Tochter Contitech stellt Schläuche, Antriebsriemen und Förderbänder für die Industrie her. Muttergesellschaft Continental hat nach längerer Suche einen Abnehmer gefunden. Mit dem Verkauf wird das Unternehmen nun zu einem reinen Reifenhersteller.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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