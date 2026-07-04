Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
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04.07.2026 14:37:53
Kunststoffsparte an US-Investor: Continental verkauft Tochterfirma für vier Milliarden Euro
Kunststofftechnik-Tochter Contitech stellt Schläuche, Antriebsriemen und Förderbänder für die Industrie her. Muttergesellschaft Continental hat nach längerer Suche einen Abnehmer gefunden. Mit dem Verkauf wird das Unternehmen nun zu einem reinen Reifenhersteller.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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