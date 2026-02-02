Silberpreis

78,97
USD
-5,73
-6,77 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Kursrutsch 02.02.2026 09:34:00

Kupferkorrektur belastet Aurubis: Aktie gibt nach

Kupferkorrektur belastet Aurubis: Aktie gibt nach

Eine heftige Korrektur an den Metallmärkten hat am Montagmorgen auch stark auf die Aurubis-Aktien abgefärbt.

Für die Titel des Kupferkonzerns wandelte sich der zuletzt - durch den Kupferpreisanstieg - kräftige Rückenwind ab Freitag in Gegenwind. Ein Rutsch des Preises des Industriemetalls ließ den Aktienkurs auf XETRA zuletzt um 1,81 Prozent auf 157,30 Euro absacken, zwischenzeitlich waren die Verluste noch deutlich höher ausgefallen. Schon am Freitag hatte die Korrektur eingesetzt.

Im Vergleich zum Freitagsniveau sackte der Kupferpreis am Montag nochmals um etwa fünf Prozent ab. Der Rückschlag vom Rekordhoch des Industriemetalls nahm damit ihren Lauf, ähnlich wie auch bei den Preisen der Edelmetalle Gold und Silber .

Aurubis hatte bis Donnerstag kräftig von der vorherigen Metallpreisrally profitiert und am vergangenen Donnerstag mit knapp 171 Euro ein Rekordhoch erreicht. Dank der hohen Metallpreise hatte Aurubis vergangene Woche auch den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Wesentlicher Auslöser des jüngsten Goldpreisrutsches war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Silberpreis 78,97 -5,73 -6,77

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX stabil -- Asiens Börsen rutschen ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen