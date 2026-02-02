|Kursrutsch
02.02.2026 15:53:00
Kupferkorrektur belastet Aurubis-Aktie nur zeitweise
Im Vergleich zum Freitagsniveau sackte der Kupferpreis am Montag zeitweise um etwa fünf Prozent ab. Der Rückschlag vom Rekordhoch des Industriemetalls nahm damit ihren Lauf, ähnlich wie auch bei den Preisen der Edelmetalle Gold und Silber .
Aurubis hatte bis Donnerstag kräftig von der vorherigen Metallpreisrally profitiert und am vergangenen Donnerstag mit knapp 171 Euro ein Rekordhoch erreicht. Dank der hohen Metallpreise hatte Aurubis vergangene Woche auch den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben.
Wesentlicher Auslöser des jüngsten Goldpreisrutsches war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird.
