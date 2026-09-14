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14.09.2026 06:31:29
KURA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KURA hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 2,45 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KURA 18,95 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat KURA 64,43 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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