Kura Oncology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kura Oncology hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,83 USD gegenüber -0,660 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,48 Prozent auf 18,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at