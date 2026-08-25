KURA Aktie

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WKN: 676143 / ISIN: JP3268200007

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25.08.2026 17:57:01

Kura Oncology CEO Buys 100,000 Shares for $1.2 Million. Does This Large Buy Bode Well for Shares in 2026?

Troy Edward Wilson, the President, Chairman, and CEO of Kura Oncology, Inc. (NASDAQ:KURA), purchased ~100,000 shares of common stock on August 24, 2026. SEC Form 4 filing.Kura Oncology, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical company that develops medicines for the treatment of cancer. The company's portfolio includes Komzifti (ziftomenib), an oral small molecule menin inhibitor, and darlifarnib, which is currently in a Phase 1 trial for solid tumor indications.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($12.39); post-transaction value based on Aug. 24, 2026 market close ($12.40).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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