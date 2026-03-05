Kura Oncology Aktie
WKN DE: A143UH / ISIN: US50127T1097
|
05.03.2026 12:45:25
Kura Oncology Inc. Q4 Loss Increases
(RTTNews) - Kura Oncology Inc. (KURA) reported Loss for its fourth quarter of -$80.999 million
The company's bottom line came in at -$80.999 million, or -$0.92 per share. This compares with -$19.217 million, or -$0.22 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 67.8% to $17.336 million from $53.883 million last year.
Kura Oncology Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$80.999 Mln. vs. -$19.217 Mln. last year. -EPS: -$0.92 vs. -$0.22 last year. -Revenue: $17.336 Mln vs. $53.883 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kura Oncology Inc
|
04.03.26
|Ausblick: Kura Oncology präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Kura Oncology gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Kura Oncology Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kura Oncology Inc
|7,27
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.