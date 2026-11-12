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12.11.2026 06:31:28
Kura Oncology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kura Oncology hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,78 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,850 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 20,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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