Kura Oncology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kura Oncology hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,77 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kura Oncology ein EPS von -0,750 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at