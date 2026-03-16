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16.03.2026 06:31:29
KURA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
KURA veröffentlichte am 13.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 27,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KURA 23,18 JPY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat KURA mit einem Umsatz von insgesamt 62,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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