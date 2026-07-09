Kura Sushi USA A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kura Sushi USA A ließ sich am 07.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kura Sushi USA A die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 85,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 74,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at