Kura Sushi USA A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kura Sushi USA A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kura Sushi USA A ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 73,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kura Sushi USA A einen Umsatz von 64,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at