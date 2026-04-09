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09.04.2026 06:31:29
Kura Sushi USA A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kura Sushi USA A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kura Sushi USA A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 64,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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