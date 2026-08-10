Kurabo Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kurabo Industries hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Kurabo Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 238,68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 307,84 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kurabo Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 35,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at