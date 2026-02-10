|
Kurabo Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kurabo Industries präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 216,76 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kurabo Industries ein EPS von 171,91 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kurabo Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 40,01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
