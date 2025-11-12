|
Kurabo Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kurabo Industries hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 76,28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 84,40 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,86 Prozent auf 33,50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kurabo Industries 35,97 Milliarden JPY umgesetzt.
