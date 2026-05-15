|
15.05.2026 06:31:29
Kurabo Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Kurabo Industries gab am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 181,01 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 151,16 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 38,51 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 781,89 JPY gegenüber 516,19 JPY je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,58 Prozent zurück. Hier wurden 143,76 Milliarden JPY gegenüber 150,66 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.