Kurabo Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Kurabo Industries gab am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 181,01 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 151,16 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 38,51 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 781,89 JPY gegenüber 516,19 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,58 Prozent zurück. Hier wurden 143,76 Milliarden JPY gegenüber 150,66 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at