Kurabo Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kurabo Industries hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 60,51 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kurabo Industries 15,26 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38,83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kurabo Industries einen Umsatz von 33,50 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at