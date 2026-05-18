KURAMOTO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KURAMOTO hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,99 JPY. Im Vorjahresquartal waren -1,670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat KURAMOTO 321,9 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 66,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 958,3 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at